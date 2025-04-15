اشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الى أن "جيشنا يقود حربا متعددة الجبهات ويعمل وفق اعتبارات عملياتية فقط"، لافتا الى أن "هدفنا في الحرب بغزة هو الدفاع عن إسرائيل وإعادة الاسرى وإخضاع حماس". واكد "اننا نرفض محاولة جر الجيش للاحتجاج والتحدث باسم وحدات عسكرية مرفوض ولن نسمح به".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: هدفنا في الحرب بغزة هو الدفاع عن إسرائيل وإعادة الاسرى وإخضاع حماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.