ويتكوف: من الضروري للعالم أن نتوصل مع إيران لاتفاق صارم وعادل ودائم وهذا ما طلبه مني ترامب

اكد المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أن "أي اتفاق مع إيران لن يكتمل إلا إذا رعاه الرئيس الاميركي دونالد ترامب"، معتبرا ان "أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يرسي إطارا للسلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط".

ولفت الى ان "أي اتفاق يعني وجوب توقف إيران عن برنامجها للتخصيب والتسلح النووي والقضاء عليه"، مؤكدا انه "من الضروري للعالم أن نتوصل مع إيران لاتفاق صارم وعادل ودائم وهذا ما طلبه مني ترامب".