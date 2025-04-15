اكد المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أن "أي اتفاق مع إيران لن يكتمل إلا إذا رعاه الرئيس الاميركي دونالد ترامب"، معتبرا ان "أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يرسي إطارا للسلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط".
ولفت الى ان "أي اتفاق يعني وجوب توقف إيران عن برنامجها للتخصيب والتسلح النووي والقضاء عليه"، مؤكدا انه "من الضروري للعالم أن نتوصل مع إيران لاتفاق صارم وعادل ودائم وهذا ما طلبه مني ترامب".
كانت هذه تفاصيل خبر ويتكوف: من الضروري للعالم أن نتوصل مع إيران لاتفاق صارم وعادل ودائم وهذا ما طلبه مني ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.