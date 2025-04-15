ترامب: ربما تخسر جامعة هارفارد إعفاءها الضريبي وتعامل ككيان سياسي إذا واصلت دعم الوباء السياسي والإرهابي التوجه

اشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الى أن "ربما تخسر جامعة هارفارد إعفاءها الضريبي وتعامل ككيان سياسي إذا واصلت دعم الوباء السياسي والإرهابي التوجه"، لافتا الى ان "الإعفاء الضريبي مشروط تماما بالعمل من أجل المصلحة العامة".

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