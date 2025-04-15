مكتب نتانياهو: رئيس الوزراء زار شمال قطاع غزة اليوم

زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو شمال قطاع غزة اليوم الثلاثاء، وفقا لما أعلن مكتبه. وأفاد بيان صادر عن مكتبه "زار رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليوم شمال قطاع غزة".

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