بريطانيا.. كاميرا مراقبة تفضح سائق أجرة طارد امرأة واغتصابها بوحشية في الشارع (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: تظهر لقطات وثقتها كاميرات المراقبة لحظة مرعبة لسائق سيارة أجرة يطارد امرأة أثناء عودتها إلى منزلها، قبل أن يقتادها إلى زقاق ويغتصبها.

المتهم، دانيال هاييلوم (36 عاما)، وهو سائق أجرة خاص خارج أوقات عمله، استهدف الضحية بعد أن رآها تسير وحدها عقب مغادرتها حفلة في منطقة بيستون بمدينة ليدز البريطانية، وذلك في الساعات الأولى من صباح أحد أيام أكتوبر 2023.

وأظهرت لقطات المراقبة هاييلوم وهو يقود سيارته بالقرب من المرأة ويراقبها، ثم يتوقف ليترجل من سيارته ويتوجه نحوها. بدأ الحديث معها قبل أن يقودها إلى زقاق جانبي بجوار متجر "باوندلاند"، وهناك اعتدى عليها جنسيا.

وبعد الجريمة، غادر هاييلوم المكان عائدا إلى سيارته، بينما واصلت الضحية طريقها إلى منزلها لتبلغ المقربين منها عن الجريمة المروعة التي تعرضت لها.

الشرطة تمكنت من تحديد هوية الجاني بعد فحص تسجيلات كاميرات المراقبة وتحليل الحمض النووي المأخوذ من الضحية، ما أدى إلى توجيه الاتهام إليه ومثوله أمام محكمة في ليدز بعد أربعة أيام فقط من الواقعة.

الضحية، وهي امرأة في الأربعينات من عمرها، كانت قد شربت الكحول خلال الحفلة، وأكد الادعاء أن حالتها لم تكن تسمح لها بمنح أي موافقة على علاقة جنسية.

وفي نهاية المحاكمة التي أُجريت في محكمة ليدز كراون، أُدين هاييلوم الأسبوع الماضي بإجماع هيئة المحلفين، ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه يوم الجمعة 2 مايو المقبل.

وقال كبير ضباط التحقيق، كبير مفتشي المباحث، جيمس إنتويستل: "استهدف هايلوم الضحية لأنه اعتبرها ضعيفة في ذلك الوقت. كان بإمكانه مساعدتها على العودة إلى منزلها سالمة، لكنه اختار بدلا من ذلك استغلالها لإشباع رغباته الخاصة.. لقد تركت أفعاله أثرا مؤلما كبيرا على الضحية، ونشيد بشجاعتها وثباتها النفسي الذي أظهرته خلال التحقيق وإجراءات المحكمة التي أدت إلى إدانته. ونأمل أن تجد بعض الراحة في رؤيته يحاسب جنائيا على ما فعله بها".

وأضاف: "يجب أن تعيش النساء والفتيات حياة آمنة خالية من الخوف من العنف والتحرش، ونظل ملتزمين تماما بالعمل مع شركائنا لجعل المقاطعة مكانا أكثر أمانا. سيظل إبعاد المجرمين الخطرين مثل هاييلوم عن الشوارع جزءا أساسيا من عملنا للحفاظ على سلامة النساء والفتيات. إن تعاملنا المهني والحساس مع هذا التحقيق من شأنه أن يظهر للآخرين مدى جديتنا في التعامل مع مثل هذه الجرائم".