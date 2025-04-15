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إعلان موعد إجراء الانتخابات العامة في سنغافورة

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واس - سنغافورة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان موعد إجراء الانتخابات العامة في سنغافورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت سنغافورة اليوم، موعد إجراء الانتخابات العامة في الثالث من مايو القادم، وحددت إدارة الانتخابات يوم الـ23 من أبريل الجاري؛ ليكون موعد تقديم أوراق الترشح، على أن تتبع فترة الترشيح تسعة أيام من الحملات الانتخابية.
وتشهد الانتخابات المقبلة أربعة مقاعد إضافية مقارنة بالتصويت الأخير في عام 2020، مع انتخاب 97 مشرعًا من 15 قسمًا انتخابيًا ذا عضو واحد، و18 قسمًا يضم كلّ منها 4 أو 5 أعضاء.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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