إعلان موعد إجراء الانتخابات العامة في سنغافورة

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الدمام - شريف احمد - أعلنت سنغافورة اليوم، موعد إجراء الانتخابات العامة في الثالث من مايو القادم، وحددت إدارة الانتخابات يوم الـ23 من أبريل الجاري؛ ليكون موعد تقديم أوراق الترشح، على أن تتبع فترة الترشيح تسعة أيام من الحملات الانتخابية.وتشهد الانتخابات المقبلة أربعة مقاعد إضافية مقارنة بالتصويت الأخير في عام 2020، مع انتخاب 97 مشرعًا من 15 قسمًا انتخابيًا ذا عضو واحد، و18 قسمًا يضم كلّ منها 4 أو 5 أعضاء.يُذكر أن الرئيس ثارمان شانموغاراتنام، قام بحل البرلمان الحالي رسميًا.