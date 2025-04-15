ماكرون باتصال مع نتانياهو: فتح المعابر كافة للمساعدات الإنسانية ضرورة حيوية للسكان في غزة

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "المحنة التي يعيشها السكان المدنيون في غزة يجب أن تنتهي يجب أن تصل المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن"، لافتاً الى أن "فتح كافة المعابر للمساعدات الإنسانية يعد ضرورة حيوية للسكان المدنيين في غزة".

وأمل ماكرون، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اتخاذ قرار لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الأسرى ودخول المساعدات في الساعات القادمة".

وفي وقت سابق، رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرتكب خطأ جسيما بترويجه لفكرة دولة فلسطينية".

وكان ماكرون أعلن أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمكن أن يحصل في حزيران خلال مؤتمر سترأسه فرنسا بالاشتراك مع السعودية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، واضعا ذلك في إطار تحرّك متبادل لاعتراف بلدان عربية بإسرائيل.