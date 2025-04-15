الرئيس عون غادر لبنان متوجهًا إلى قطر في زيارة رسمية

غادر رئيس الجمهوريّة جوزاف عون مطار بيروت الدولي في طريقه إلى الدّوحة، في زيارة رسميّة إلى قطر تلبيةً لدعوة أمير الدّولة تميم بن حمد آل ثاني.
ويرافق رئيس الجمهوريّة وزير الخارجيّة والمغتربين يوسف رجي، وينضمّ في الدّوحة إلى الوفد الرّسمي سفيرة لبنان في قطر فرح بري. وتستمر الزّيارة حتّى بعد ظهر غد الأربعاء، ويتخلّلها لقاء ثنائي بين الرّئيس عون وأمير قطر، ومحادثات موسّعة يشترك فيها الجانبان القطري واللّبناني.
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