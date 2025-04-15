عبود زار لاوندس منوهًا بتضحيات ضباط وعناصر أمن الدولة

زار النّائب ​جميل عبود​، المدير العام لأمن الدّولة اللّواء الرّكن إدكار لاوندس، وتمّ خلال اللّقاء عرض للوضع الأمني في طرابلس والشّمال، والتّحدّيات الّتي تواجه القوى الأمنيّة. ونوّه عبّود بـ"تضحيات ضبّاط وعناصر المديريّة العامّة لأمن الدّولة"، مشيدًا بـ"مناقبيّة اللّواء لاوندس"، ومتمنّيًا له "التّوفيق في مهامه الوطنيّة الجديدة".

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