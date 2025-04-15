تسليم وتسلّم في إقليمَي "كاريتاس" في البقاع الأوسط والمتن الأعلى

تسلّمت هيئة مكتب إقليم البقاع الأوسط في "​كاريتاس​" مهامها الجديدة، في دار مطرانيّة زحلة المارونية، في حضور راعي الأبرشيّة المطران جوزاف معوض، رئيس الرّابطة الأب ميشال عبود، منسّق جهاز الأقاليم الأب رولان مراد، الإيكونوموس اليان أبو شعر، رئيس الإقليم السّابق غسان نصّار والأعضاء.

وتمنّى معوّض للهيئة الجديدة "التّوفيق في مهامها"، منوّهًا بـ"حضور كاريتاس الفعّال في المنطقة وبخاصّة خلال الحرب الأخيرة على لبنان". وشدّد على "أهميّة تفعيل العلاقة بين الأبرشيّة والكهنة والمندوبين في الرّعايا، لما فيها من خير لأبناء رعايا الأقليم".

بعدها، تلا عبّود مرسوم التّعيين:

الرّئيسة: ميرنا نجيب خزاقة

نائب الرّئيسة: سهيل جوزاف زغيب

أمينة السّر: كلير جوزيف زرزور

أمين الصّندوق: سمير طوني الحايك

المرشد الرّوحي: الايكونوموس اليان أبو شعر

مستشار: غسان نصار نصار

الأعضاء: إيلي داوود حولي، طاكوهي أغوب قالنجيان، إيلي كريم صوما، بول فؤاد سعادة، إيلي بطرس كساب، ليال جمال مشعلاني، ملحم الهندي، نمر فارس مشعلاني

مسؤول الشّبيبة: أنطونيو أبو ناصر

المرشدة الاجتماعيّة: ميراي ألبير صليبا حداد".

كما تسلّم أعضاء هيئة مكتب إقليم المتن الأعلى مهامهم الجديدة في مركز الإقليم في حمانا، في حضور الأب عبود والأب مراد، مرشد الإقليم الخوري بيار بو عبود، رئيسة الإقليم رولا مراد والاعضاء.

وتلا عبّود مرسوم التّعيين استنادًا إلى القانون الأساسي للرّابطة ونظامها الدّاخلي، وفقًا للآتي:

الرّئيسة: رولى إدمون مراد

نائبة الرّئيسة: سوزان جميل بو خالد

أمينة السّر: تريز فيليب الخوري جعجع

أمينة الصّندوق: كلودين ميشال المغاريقي

المُرشِد الرّوحي: الخوري بيار مارون أبي عبود

الاعضاء: الأخت كريستينا جورج سلامة، سلوى ميشال بصيبص شمعون، بولين جان زيدان، اليان متري هدوان، ناهدة داود الخوري

مسؤول شبيبة: شربل سليم شمعون

المسؤولة الاجتماعيّة: أنطوانيت يوسف شاهين".

مع الإشارة إلى أنّه يُعمل بقرار التّعيين لمُدّة ثلاث سنوات، اعتبارًا من تاريخه ولنهاية ولاية الإقليم.