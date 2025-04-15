الكعكي زار مرقص مهنئًا: مهمته صعبة ولكن ليست مستحيلة

أثنى نقيب الصّحافة ​عوني الكعكي​، بعد زيارته وزير الإعلام ​بول مرقص​ في مكتبه في "تلفزيون لبنان"، حيث هنّأه بتولّيه وزارة الإعلام"، على "تعيينه ولا سيّما أنّه كان معروفًا في الإعلام قبل تولّيه الوزارة، وليس جديدًا في هذا المجال".

وأكّد أنّ "مهمّة مرقص صعبة ولكن ليست مستحيلة، بحيث ستواجهه صعوبات كثيرة، وهذه الصّعوبات ستواجه كل الوزراء، لأنّ ما حصل في لبنان لم يحصل في أي بلد في العالم"، متمنّيًا له "النّجاح في مهامه، من خلال مساعيه وجهده المتواصل لما فيه مصلحة وزارة الإعلام خاصّةً والإعلام اللّبناني عامّة".

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