رابطة قدامى القضاة زارت نصار: لتحديد نسبة من أي منحة يعطيها صندوق التعاضد لقدامى القضاة

زارت الهيئة الإداريّة لرابطة قدامى القضاة، برئاسة القاضي أنطوني عيسى الخوري، وزارة العدل لتهنئة الوزير ​عادل نصار​.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنّ "أعضاءها بحثوا مع نصّار بشؤون قضائيّة، وتمنّوا عليه أن تشمل أية تقديمات اجتماعيّة أو أي تعديل في سلسلة الرّتب والرّواتب، القضاة العاملين والقضاة المتقاعدين وفقًا لأنظمة التّقاعد المرعيّة الإجراء".

وأشارت إلى أنّهم "كرّروا على وزير العدل طلبها المزمن، وهو تحديد نسبة معيّنة دائمة من أي منحة يعطيها صندوق التّعاضد لقدامى القضاة، على ألّا تقل عن 50 بالمئة من المبلغ الّذي يُعطى للأعلى درجة من القضاة العاملين، باعتبار أن أي قاض يُحال على التّقاعد يُفترض أن يكون قد بلغ الدّرجة العليا في الهرم القضائي، علمًا أنّ راتب القاضي المتقاعد يبلغ 85 بالمئة من أساس راتبه وهو في العمل".

وشدّدت الهيئة على "أنّها تصرّ على هذا الطّلب، وتتمنّى على نصّار العمل على تحقيقه، بدلًا من أن تكون المنح المُعطاة من صندوق التّعاضد لقدامى القضاة مرهونة بأمزجة مجلس إدارة الصّندوق".