الجيش: توقيف مواطن في الضاحية الجنوبية وعدداً من السوريين بمناطق مختلفة لدخولهم لبنان بطريقة غير شرعية

أعلنت قيادة الجيش، أن "وحدات من الجيش أوقفت عند حواجز: دير عمار – الشمال، فيسان – الهرمل، عين الشعب – عرسال، حربتا – الهرمل، الزيرة – كسروان، 105 سوريين لدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية".

كذلك أعلنت القيادة، أنه "أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات 3 أشخاص وفقًا لما يلي: توقيف السوري (م.ع.) في منطقة المنصورة – الهرمل لإقدامه على طعن أحد المواطنينن توقيف المواطن (و.ح.) في منطقة المدفون – الشمال لتهريبه عددًا من السوريين إلى داخل الأراضي اللبنانية، وتوقيف المواطن (ع.ع.) في منطقة بئر حسن – الضاحية الجنوبية لإطلاقه النار، وضُبط في حوزته سلاح حربي".

وأكدت أن "المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".