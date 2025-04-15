أعلنت قيادة الجيش، أن "وحدات من الجيش أوقفت عند حواجز: دير عمار – الشمال، فيسان – الهرمل، عين الشعب – عرسال، حربتا – الهرمل، الزيرة – كسروان، 105 سوريين لدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية".
كذلك أعلنت القيادة، أنه "أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات 3 أشخاص وفقًا لما يلي: توقيف السوري (م.ع.) في منطقة المنصورة – الهرمل لإقدامه على طعن أحد المواطنينن توقيف المواطن (و.ح.) في منطقة المدفون – الشمال لتهريبه عددًا من السوريين إلى داخل الأراضي اللبنانية، وتوقيف المواطن (ع.ع.) في منطقة بئر حسن – الضاحية الجنوبية لإطلاقه النار، وضُبط في حوزته سلاح حربي".
وأكدت أن "المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف مواطن في الضاحية الجنوبية وعدداً من السوريين بمناطق مختلفة لدخولهم لبنان بطريقة غير شرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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