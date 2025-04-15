شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يحيل البيان المالى للموازنة للجنة الخطة وبيان وزيرة التخطيط للشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/ 2026، الذي عرضه أحمد كجوك وزير المالية أمام المجلس اليوم، وبيان وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025/ 2026، الذي عرضته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أمام المجلس، إلى لجنة الخطة والموازنة.

كما أعلن رئيس مجلس النواب إحالة بيان وزيرة التخطيط عن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى مجلس الشيوخ، لمناقشته وإبداء الرأي بشأنه.

وقال رئيس مجلس النواب: يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية أعضاء في لجنة الخطة والموازنة إلى أن ينتهى المجلس من مناقشة مشروعات قوانين ربط موازنة العام للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 2025 – 2026.