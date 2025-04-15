شكرا لقرائتكم خبر عن حزب السادات: الاستثمارات القطرية فى مصر شهادة ثقة فى الاقتصاد الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالبيان المشترك الصادر عن جمهورية مصر العربية ودولة قطر، في أعقاب الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة يومي 13 و14 أبريل 2025، ولقائه بأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وأكد "السادات" أن هذه الزيارة وما نتج عنها من توافقات تعكس حرص القيادة السياسية في البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الإقليمي القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وأوضح أن الاتفاق على ضخ استثمارات قطرية مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري، ورسالة ثقة من الشركاء الإقليميين في مستقبل مصر التنموي، تحت قيادة الرئيس السيسي.

وأشار "السادات" إلى أن أجواء المباحثات التي وصفها البيان بـ"الأخوية" تعكس روحًا جديدة في العلاقات العربية – العربية، تقوم على الحوار والتفاهم والعمل المشترك، مما يعزز من قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ تدعم هذه الجهود الدبلوماسية والاقتصادية، وتثمّن النهج الحكيم الذي تتبعه الدولة المصرية في بناء شراكات استراتيجية تخدم مصالح الشعب المصرى، وتعزز من مكانة مصر على الساحتين الإقليمية والدولية.

وعلي جانب آخر، وصف رئيس حزب السادات الديمقراطي زيارة الرئيس السيسي لقطر والكويت بأنها "رسالة قوية تعكس مكانة مصر الإقليمية" مؤكدا أن الزيارة نجحت في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر ودول الخليج، كما أن الزيارة أعادت تأكيد الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية.