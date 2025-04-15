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مجلس النواب يوافق على حساب ختامى العدل والإنتاج الحربى والنواب لعام 23/24

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مجلس النواب يوافق على حساب ختامى العدل والإنتاج الحربى والنواب لعام 23/24

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القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون الهيئة القومية للإنتاج الحربى  2023/2024، كما وافق على مشروع قانون حساب ختامى موازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها  لعام 2023/2024.

وبلغت الأجور وتعويضات العاملين ملياران و402مليون جنيها والباب الثانى  الخاص لشراء السلع 155مليون جنيها والباب الرابع الخاص بالدعم والمنح  مليار 81مليون  والباب الخاص بالاستثمارات 925مليونا  وبلغت الايرادات  3 مليارات  و742مليون و291 الف جنيه والايرادات الاخرى 374مليون

ووافق أيضا على حساب ختامى موازنة مجلس النواب لعام 23/24  والتى تضمنت أجور وتعويضات للعاملين  بمليار و119مليون جنيه وشراء السلع 728مليون 469 ألف جنيها والاستثمارات بنحو 47 مليون 908 ألف جنيه.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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