شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على حساب ختامى العدل والإنتاج الحربى والنواب لعام 23/24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون الهيئة القومية للإنتاج الحربى 2023/2024، كما وافق على مشروع قانون حساب ختامى موازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها لعام 2023/2024.

وبلغت الأجور وتعويضات العاملين ملياران و402مليون جنيها والباب الثانى الخاص لشراء السلع 155مليون جنيها والباب الرابع الخاص بالدعم والمنح مليار 81مليون والباب الخاص بالاستثمارات 925مليونا وبلغت الايرادات 3 مليارات و742مليون و291 الف جنيه والايرادات الاخرى 374مليون

ووافق أيضا على حساب ختامى موازنة مجلس النواب لعام 23/24 والتى تضمنت أجور وتعويضات للعاملين بمليار و119مليون جنيه وشراء السلع 728مليون 469 ألف جنيها والاستثمارات بنحو 47 مليون 908 ألف جنيه.