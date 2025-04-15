شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تشريعية النواب: حكومتي مصطفى مدبولى انحازت للطبقات المستحقة للدعم والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، انحياز حكومتي الدكتور مصطفي مدبولي السابقة والحالية، للطبقات التي تستحق الدعم المالي وبرامج الحماية الاجتماعية، بالرغم من التحديات والظروف المحيطة.

قال "الطماوي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي 2024/2023، إن البعض رفض الحساب الختامي والبعض الآخر وافق عليه، لكن الجميع أبدي مراجعة تتفق مع توصيات لجنة الخطة والموازنة التي يستوجب تفعيلها.

وأوضح "الطماوي"، إلي إننا أمام الحكومة الثانية للدكتور مصطفي مدبولي، غير تلك التي عملت خلال العام المالي 2024/2023، وذلك لإيضاح للمراكز القانونية للحكومات المتعاقبة، وفي الحالتين انجازات الحكومة للطبقات التي تستحق الدعم.

ويُعد الحساب الختامي لموازنة وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذها، وذلك وفقًا لنص المادة (125) من الدستور، ويتوقف نجاح هذه الرقابة ويبلوغها غايتها على الرعاية التي سيقدمها البرلمان لهذا الحساب عند فحصه له واعتماده.