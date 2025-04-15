ترامب : نقترب من إعادة الرهائن من غزة إلى ديارهم

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، مساء اليوم الخميس 10 أبريل 2025 ، إننا نقترب من إعادة الرهائن الإسرائيليين من قطاع غزة إلى ديارهم.

وأضاف ترامب في تصريحات صحفية :" نحقق تقدما في موضوع الرهائن في غزة ، والتقيت بعدد من الرهائن السابقين في غزة قبل أسبوعين ولم أصدق المعاناة التي عاشوها".

وتابع :" نتعامل مع إسرائيل ومع حماس أيضا وهي جماعة شنيعة ، ونجري مباحثات بشأن الرهائن في غزة ونقترب من التوصل للإفراج عنهم ونتواصل مع إسرائيل وحماس".

بدورها قالت القناة 13 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومستشاره رون ديرمر أبلغا وزراء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية " الكابينت" أمس أن هناك مقترحا جديدا يصيغه الوسطاء وهو جيد ويضمن نلبية مطالبنا ، سواء فيما يتعلق بعدد الأحياء الذين سيفرج عنهم أو ما يقابلهم من أسرى فلسطينيين.

ونقلت القناة عن وزير إسرائيلي قوله :" نحن نتحدث عن مقترح يضمن الإفراج عن أكثر من 5 أسرى أحياء".

وتابعت القناة :" يجب أن نكون حذرين في التفاؤل ، قبل أن تقوم حماس نعم لا يمكن الجزم أننا قريبون من اتفاق".

المصدر : وكالات