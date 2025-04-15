"النشرة": إصابات جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية لـ"رابيد" في بلدة عيترون

أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بأنّ "مسيّرةً إسرائيليّةً استهدفت مركبة نوع "رابيد" في بلدة عيترون بجنوب لبنان، ما أدّى إلى وقوع إصابات، وقد توجّهت سيّارات الإسعاف إلى مكان الاستهداف"، مشيرًا إلى أنّ "الطّيران المسيّر الإسرائيلي يحلّق بشكل متواصل فوق محيط بنت جبيل- عيترون".

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