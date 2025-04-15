حيدر زار دريان: نتمنى أن يكون هناك أخبار سارة للجميع بشأن الأجور في اجتماع لجنة المؤشر المقبل

أشار وزير العمل محمد حيدر، بعد زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى، إلى أنّ "الزيارة كانت للمعايدة بعيد الفطر وأيضًا بعيد الفصح المقبل عند إخواننا المسيحيين، وكانت فرصة لمناقشة الأوضاع العامة في الحكومة والعمل الذي نقوم به في وزارة العمل لا سيما المواضيع التي تعني المواطنين، والحديث الآني اليوم الذي هو وضع الضمان الاجتماعي، إعادة الهيكلة وديمومته واستمراره وتأمين الخدمات للمواطنين".

وقال "وضعت المفتي دريان بالعمل التي تقوم به لجنة المؤشر بالنسبة لرفع الحد الأدنى للأجور ونظام التقاعد. وكان عندنا جولة أفق على عدة أمور تتعلق بالوضع الداخلي العام لا سيما الوضع في الجنوب والأمور العامة المتعلقة بالعمل الحكومي أيضًا، لا سيما بالنسبة للقوانين التي رفعت اخيرا على مجلس النواب لا سيما قانون السرية المصرفية وقانون إعادة هيكلة المصارف، وأكيد المفتي دريان كان حاضنا لكل هذه الأفكار بشكل عام، واستنرنا بآراء المفتي دريان للمرحلة المقبلة، واتفقنا أن نبقى إن شاء الله على تواصل تام معه في كل الأمور المتعلقة بالعمل الحكومي والوزاري".

وردًا على سؤال حول زيارته لعدد من المرجعيات الدينية، أجاب: "هذه الجولة هي لمعايدة الجميع وأيضًا لوضع رؤساء الطوائف جميعًا بالعمل التي تقوم به الوزارة لأنكم كما تعرفون موضوع الضمان والأجور يهم الجميع وهدفي وضع الجميع بكل التفاصيل".

وردًا على سؤال حول الأجور، قال وزير العمل "نحن بالمؤتمر الذي قمنا به يوم الجمعة الماضي (في لجنة المؤشر بالنسبة لرفع الحد الأدنى للأجور) اتفقنا أنه يوم 22 الشهر سيكون هناك اجتماع وإن شاء الله اجتماع نهائي لإعلان النتائج ونتمنى أن يكون هناك أخبار سارة للجميع".