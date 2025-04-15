الأرصاد الجوية: طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا ربيعيًّا مستقرًّا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر نيسان يتراوح بين 15 و24 درجة مئويّة في بيروت، بين 13 و23 درجة في طرابلس، وبين 9 و22 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها الصباحيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان اليوم الثّلثاء غائم جزئيًّا إلى قليل الغيوم، مع ضباب على المرتفعات ودرجات حرارة دون معدّلاتها الموسميّة، كما تنخفض نسبة الرّطوبة، وتبقى الرّياح ناشطة أحيانًا".

​ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الأربعاء قليل الغيوم، مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع بدرجات الحرارة، ورياح ناشطة أحيانًا خاصّةً جنوب البلاد".

وبيّنت أنّ "الطّقس المتوقّع الخميس صاف إلى قليل الغيوم، مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة الّتي تعود إلى معدّلاتها الموسميّة، وانخفاض بنسبة الرّطوبة، فيما تبقى الرّياح ناشطةً خاصّةً جنوب البلاد".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الجمعة صاف إلى قليل الغيوم، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة الّتي تتخطّى معدّلاتها الموسميّة خاصّةً في الدّاخل وجنوب البلاد، كما تبقى الرّياح ناشطة".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة غربيّة إلى شماليّة غربيّة، سرعتها بين 15 و30 كم/س، الانقشاع متوسّط على السّاحل ويسوء أحيانًا على المرتفعات بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 30 و60%، حال البحر متوسّط ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 19 درجة مئويّة".