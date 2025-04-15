"النشرة": قوات اسرائيلية أطلقت رشقات رشاشة كثيفة باتجاه فريق من مجلس الجنوب وبلدية ميس الجبل

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "قوات اسرائيلية أطلقت رشقات رشاشة كثيفة باتجاه فريق من مجلس الجنوب وبلدية ميس الجبل أثناء كشفهم على المنازل المتضررة".

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