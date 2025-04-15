شكرا لقرائتكم خبر عن صور "غيبلى" المولدة بالذكاء الاصطناعى.. إبداع وتحديات قانونية "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " صور غيبلى المولدة بالذكاء الاصطناعى بين الإبداع والتحديات القانونية"، استعرض خلاله إشكاليات وتحديات صور "غيبلى" المولدة بالذكاء الاصطناعى، فقد انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي (AI) تُحاكي أسلوب الأنمي الشهير "غيبلي" (Studio Ghibli)، مما أثار موجة من الجدل بين محبي الفن والنقاد على حد سواء، وذلك بعد أن أطلقت شركة "أوبن أية آىّ، المالكة لمنصة الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي، أحدث مولد صور لها من خلال تحديث لمنصتها شات جي بي تي 40، يسمح للمستخدمين بإنشاء صور بأسلوب رسومات غيبلي اليابانية الشهيرة.

وسرعان ما انتشرت هذه الميزة بعد إطلاق الصور بأسلوب "غيبلي" في "ChatGPT"، حيث الرئيس التنفيذي لشركة "OpenAl" أعلن عن استقبال المنصة مليون مستخدم جديد في ساعة واحدة فقط، وهذا ما فاق التوقعات، حيث اضطرت الشركة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة هذا الطلب المتصاعد، وفرضت حداً أقصى بـ3 صور يومياً للمستخدمين المجانيين في محاولة لتخفيف العبء Hindustan Times عن الأنظمة.



في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية صور غيبلي المولدة بالذكاء الاصطناعي بين الإبداع والتحديات القانونية، فعلى الرغم من مخاوف استوديو غيبلي بشأن القضايا القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية، حيث إن الاستوديو الياباني من غير المرجح أن يفوز بدعوى حقوق الطبع والنشر، وهذه الظاهرة ليست جديدة تمامًا، لكنها تنبئ بتحول جذري في عالم الفن البصري، خصوصًا في سياق حقوق الملكية والإبداع .

وإليكم التفاصيل كاملة:

صور "غيبلى" المولدة بالذكاء الاصطناعى بين الإبداع والتحديات القانونية.. هل أداة للفن أم تهديد لحقوق الملكية؟.. غياب تنظيم قانونى لتحديد حال كانت الصور تمثل "إبداعًا جديدًا" أم مجرد تقليد لعمل فنى قديم

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