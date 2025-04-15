شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الإصلاح والتنمية يطالب بإعلان عيد القيامة إجازة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

طالب المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الحكومة المصرية برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، باعتبار عيد القيامة المجيد للمسيحيين المصريين إجازة رسمية، تحت مسمى "عيد الفصح الأرثوذكسي"، على غرار ما كان معمولًا به عام 1952 خلال عهد الملكية.

وأكد عبد النبي في تصريحات صحفية، أن هذه الخطوة ستكون تعبيرًا عن المواطنة الكاملة التي تدعو إليها القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن ذلك يتوافق مع رؤية "الجمهورية الجديدة" التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تُكرس مبادئ المساواة والتكافؤ بين جميع المواطنين.

وأشار نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى أن مبادرات الرئيس السيسي، مثل حضوره قداس عيد الميلاد المجيد بانتظام، تعكس حرص الدولة على تعزيز قيم الوحدة الوطنية والتآخي بين أبناء الوطن، مؤكدًا أن اعتماد عيد القيامة إجازة رسمية سيكون خطوة عملية نحو ترسيخ هذه القيم.