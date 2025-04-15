شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية: مؤشرات الحساب الختامى تعكس الاهتمام بتطوير منظومة التعليمة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، موافقتها علي الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي 2024/2023، لاسيما وأن مؤشراته تعكس الاهمية النسبية لتطوير منظومة التعليم والتي تأتي في المركز الثالث من حيث الاستخدامات الفعلية بما يؤكد علي الارادة السياسية للاهتمام بالتعليم.

وشددت كليب خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضرورة مراعاة بعض الملاحظات التي وردت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لاسيما في قطاع التعليم، والذي يتكرر في نهاية كل حساب ختامي، ومنها عدم الاستفادة من الاستثمارات مما يمثل هدر للمال العام ومنها ما يتعلق بمستشفيات جامعة القاهرة.

من جانبه، وجه النائب محمد العماري، عضو مجلس النواب ، الشكر للجهاز المركزي للمحاسبات علي الملاحظات التي ابداها علي الحساب الختامي للموازنة، مشدداً على ضرورة الاستفادة القصوي من المنح والقروض، وإيجاد آلية عاجلة لتصحيح وضع الهيئات الاقتصادية الخاسرة سواء بالدمج أو الهيكلة.

واستنكر البرلماني، التمثيل الضعيف لبعض الهيئات والوزارات خلال مناقشة الحساب الختامي داخل اللجنة المختصة.