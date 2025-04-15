شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق نهائيا على الحساب الختامى للعام المالى 2023/2024 والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، نهائيا على مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، عن السنة المالية 2023/2024.

وتضمن مشروع القانون باعتماد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، أن الموارد الفعلية في السنة المالية 2024/2023 بلغت نحو 4 تريليون و374 مليار جنيه مقابل جملة الموارد في السنة المالية 2023/2022 والتي بلغت نحو 3 تريليون و78 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 1 تريليون و295 مليار جنيه وبنسبة نمو 42.1%".

فيما بلغت جملة الموارد في السنة المالية 2019/2020 نحو 1 تريليون و911 مليار جنيه، لتبلغ الزيادة في جملة الموارد خلال الخمس سنوات من 2019 حتى 2023 نحو 2 تريليون و463 مليار جنيه بنسبة نمو 42.1%. وبلغت نسبة جملة الموارد إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2024/2023 نحو 31.2%.

ووفقا لمشروع القانون، جملة الاستخدامات في السنة المالية 2024/2023 بلغت نحو 4 تريليون و374 مليار جنيه، مقابل جملة الاستخدامات في السنة المالية 2023/2022 التي بلغت نحو 3 تريليون و78 مليار جنيه، بزيادة نحو 1 تريليون و295 مليار جنيه بنسبة 42.1%، وبلغت جملة الاستخدامات في السنة المالية 2020/2019 نحو 1 تريليون و911 مليار جنيه، لتبلغ الزيادة في جملة الاستخدامات خلال الخمس سنوات نحو 2 تريليون و463 مليار جنيه بنسبة نمو 128.9%.

وبلغت نسبة جملة الاستخدامات إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 23/24 نحو 31.2%.

وبلغت جملة المصروفات الختامية في السنة المالية 2024/2023 نحو 3 تريليون و55 مليار جنيه، مقابل جملة المصروفات بختام السنة المالية 2023/2022 التي بلغت نحو 2 تريليون و184 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 870 مليار جنيه بنسبة 39.9%.، وبلغت جملة المصروفات بختام السنة المالية 2020/2019 نحو 1 تريليون و434 مليار جنيه، لتبلغ زيادة المصروفات عن الخمس سنوات من 2019 حتى 2024 نحو 1 تريليون و620 مليار جنيه بنسبة نمو 112.9%.، ووبلغت نسبة جملة المصروفات إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 23/24 نحو 21.8%.

تفاصيل توزيع المصروفات على مستوى أبواب الموازنة:

الباب الأول - الأجور وتعويضات العاملين:

بلغت جملة ختامي هذا الباب في السنة المالية 2024/2023 نحو 512 مليار و694 مليون جنيه، مقابل الربط المعدل لهذا الباب لذات السنة الذي بلغ 516 مليار جنيه.

في حين بلغت جملة هذا الباب بختام السنة المالية 2023/2022 نحو 412 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 100 مليار جنيه بنسبة نمو 99%.

وبلغت جملة هذا الباب في السنة المالية 2020/2019 نحو 288 مليار و773 مليون جنيه، لتبلغ الزيادة في هذا الباب خلال الخمس سنوات نحو 223 مليار و921 مليون جنيه بنسبة 77.5%.

الباب الثاني - شراء السلع والخدمات:

بلغت جملة ختامي هذا الباب في السنة المالية 2024/2023 نحو 146 مليار و402 مليون جنيه، مقابل الربط المعدل لهذا الباب لذات السنة نحو 156 مليار و404 مليون جنيه بنسبة 93.6%.

مقابل جملة هذا الباب بختام السنة المالية 2023/2022 التي بلغت نحو 127 مليار و780 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 18 مليار و622 مليون جنيه بنسبة 14.6%.

فيما بلغت الحساب الختامي لهذا الباب في 2019/2020 نحو 69 مليار و780 مليون جنيه، لتبلغ الزيادة في هذا الباب خلال الخمس سنوات نحو 76 مليار و531 مليون جنيه بنسبة 109%.

الباب الثالث - الفوائد:

بلغت جملة ختامي هذا الباب في السنة المالية 2024/2023 نحو 1 تريليون و364 مليار جنيه و1,364,088.7 مليون جنيه، مقابل الربط المعدل لهذا الباب لذات السنة نحو 136 مليار و411 مليون جنيه.

مقابل جملة هذا الباب بختام السنة المالية 2023/2022 والتي بلغت نحو 774 مليار و202 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 589 مليار و886 مليون جنيه.

وقد بلغت جملة هذا الباب في السنة المالية 2020/2019 نحو 568 مليار و420 مليون جنيه، لتبلغ الزيادة في هذا الباب خلال الخمس سنوات نحو 795 مليار و668 مليون جنيه بنسبة نمو 140%.

الباب الرابع - الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية:

بلغت جملة ختامي هذا الباب في السنة المالية 2024/2023 نحو 573 مليار جنيه، مقابل الربط المعدل لهذا الباب لذات السنة نحو 590 مليار جنيه بنسبة 97%.

مقابل جملة هذا الباب بختام السنة المالية 2023/2022 والتي بلغت نحو 454 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 118 مليار و907 مليون جنيه بنسبة نمو 26.2%.

وبلغت جملة هذا الباب في السنة المالية 2020/2019 نحو 229 مليار و213 مليون جنيه، لتبلغ الزيادة في هذا الباب خلال الخمس سنوات نحو 343 مليار و794 مليون جنيه بنسبة نمو 150%.

الباب الخامس - المصروفات الأخرى:

بلغت جملة ختامي هذا الباب في السنة المالية 2024/2023 نحو 147 مليار و262 مليون جنيه، مقابل الربط المعدل لهذا الباب لذات السنة نحو 157 مليار و534 مليون جنيه بنسبة 93.5%.

مقابل جملة هذا الباب بختام السنة المالية 2023/2022 والتي بلغت نحو 127 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 20 مليار و203 مليون جنيه بنسبة 15.9%.

لتبلغ الزيادة في هذا الباب خلال الخمس سنوات نحو 343 مليار جنيه.

الباب السادس - شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات):

بلغت جملة ختامي هذا الباب في السنة المالية 2024/2023 نحو 311 مليار و737 مليون جنيه، مقابل الربط المعدل لهذا الباب لذات السنة نحو 620 مليار جنيه بنسبة 50.2%.

مقابل جملة هذا الباب بختام السنة المالية 2023/2022 والتي بلغت نحو 288 مليار و987 مليون جنيه، بنقص بلغ نحو 22 مليار و750 مليون جنيه بنسبة 7.9%.

لتبلغ الزيادة في هذا الباب خلال الخمس سنوات نحو 120 مليار جنيه بنسبة 62.7%.

جملة الاستخدامات:

الباب السابع - حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية:

بلغت جملة ختامي الباب السابع في السنة المالية 2024/2023 نحو 360 مليار جنيه، مقابل الربط المعدل لذات السنة نحو 429 مليار جنيه، لتبلغ الزيادة في الباب السابع عن الخمس سنوات نحو 14 مليار و911 مليون جنيه.

الباب الثامن - سداد القروض المحلية والأجنبية:

بلغت جملة ختامي الباب الثامن في السنة المالية 2024/2023 نحو 1 تريليون و128 مليار و320 مليون جنيه، مقابل الربط المعدل لذات السنة نحو 1 تريليون و316 مليار جنيه بنسبة 97.5%، لتبلغ الزيادة في الباب الثامن عن الخمس سنوات نحو 827 مليار و671 مليون جنيه.