شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوعى: البيان المشترك بين مصر وقطر يؤسس لمرحلة جديدة فى العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، إن البيان المشترك بين مصر وقطر، عقب زيارة الرئيس السيسي للدوحة ضمن جولته الخليجية، أظهر المكاسب التي حققتها الزيارة، مضيفا: المباحثات أحدثت تقاربًا مصريًا قطريًا لافتًا لاسيما إزاء الأزمات في السودان وإيران، حيث تلاقت مواقف البلدين حول أهمية الحلول السلمية، ودعمهما لكل مبادرات خفض التوتر، والتأكيد على وحدة وسيادة الدول، ورفض الاستقطاب والنزاعات المسلحة.

وأشار زيدان، في تصريحات له، إلى أن هذا التناغم السياسي يعكس رؤية استراتيجية متقاربة بين القاهرة والدوحة تقوم على تغليب الحوار والدبلوماسية، وتبتعد عن السياسات التصعيدية، بما يعزز استقرار المنطقة.

ولفت زيدان، أن الدعم القطري لترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب المدير العام لليونسكو شكّل بدوره رسالة تقدير لدور مصر الثقافي والحضاري، وإشارة إلى عمق الثقة المتبادلة بين البلدين، ما يفتح الباب أمام مزيد من التعاون في المجالات الأكاديمية والثقافية على الساحة الدولية.

وأوضح نائب رئيس حزب الوعي، أن زيارة الرئيس السيسي إلى قطر أكدت أن العلاقات بين القاهرة والدوحة باتت تتجه نحو بناء شراكة استراتيجية متينة تقوم على المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لمستقبل إقليمي أكثر أمنًا واستقرارًا، وهو ما تجسده بوضوح نتائج هذه الزيارة، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو الإقليمي.

