شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يوزع 500 وجبه يوميا علي الأولي بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق الثلاثاء، 15 أبريل 2025 11:36 ص

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي ،واصلت مؤسسة ابو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي توزيع الوجبات اليومية ،والتي تصل الي 500 وجبه يوميا. بالإضافة الي توزيع وجبات الغسيل الكلوى التي لمركز الأستقامة بالجيزة ومركز ابو بكر الصديق بصفط اللبن - بولاق ووجبات لدور المسنين.



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