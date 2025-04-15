شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الكويتية تولى اهتماما كبيرا بزيارة الدولة الحالية للرئيس السيسى إلى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أولت الصحف الكويتية اليوم الثلاثاء، اهتماما كبيرا بزيارة الدولة التى يقوم بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الكويت.

وتحت عنوان "استقبال حافل من الأمير للرئيس المصري"، تناولت صحيفة "الجريدة" خصوصية العلاقات بين مصر والكويت والروابط التاريخية والاقتصادية الثنائية والدعم المتبادل في المواقف بين البلدين.

وأبرزت "الجريدة" نبأ استقبال أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد أمس الاثنين، الرئيس السيسي والوفد المرافق لدى وصوله إلى البلاد في زيارة دولة، حيث كان ضمن مستقبليه على أرض المطار ولي العهد الشيخ صباح الخالد، بينما رافق سرب من الطائرات الحربية الكويتية طائرة الرئيس السيسي فوق الأجواء الكويتية حتى وصلت بالمطار.

وأكدت صحيفة "القبس" - تحت عنوان "الكويت ومصر..علاقات تزداد رسوخا مع الوقت" - أن زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى الكويت تفتح آفاقا جديدة للتعاون والعلاقات بين البلدين، منوهة بالتنسيق الثنائي في كل القضايا الإقليمية والدولية والتعاون المشترك لمواجهة التحديات.

وأشارت الصحيفة إلى أن «زيارة الدولة» التي بدأها الرئيس السيسي للكويت، تعكس ما تتميز به خصوصية العلاقات الكويتية-المصرية، من عمق ورسوخ وروابط أخوية وتاريخية متينة.

ولفتت إلى أن الزيارة تأتي في توقيت حساس جدا في ظل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، التي تتطلب من دولنا العربية وقادتنا توحيد الصف والتنسيق والتعاون والتضامن في كل القضايا والملفات.

واستعرضت صحيفة "النهار" - تحت عنوان "نورت الكويت" - الاستقبال الرسمي والشعبي الحافل الذي حظى به الرئيس المصري، ضيف الكويت الكبير.