شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يحيل 13 تقرير للحكومة.. توفير الخدمات الصحية أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس خلال الجلسة العامة اليوم، عدد من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوي للحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وفيما يلى نستعرض تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من:

1. أحمد الطيبي، بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء منطقة طبية بزهراء المعادى – محافظة القاهرة.

2. أسماء سعد الجمال، بشأن توافر مندوب من اللجنة الطبية العامة بالهرم بفرع التأمين الصحى بالصف لإنجاز طلبات أهالى مدينة الصف – محافظة الجيزة.

3. نرمين بدراوى، بشأن إنشاء وتجهيز وحدة رعاية أطفال بمستشفى شبرامنت المركزى بمركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

4. أشرف أمين، بشأن توفير جهاز الكشف المبكر على الأورام الصدرية بالعديد من مستشفيات شبرا الخيمة.

5. نرمين بدراوى، بشأن عمل صيانة شاملة لمدرسة زاوية أبو مسلم الإعدادية التابعة لإدارة أبو النمرس التعليمية – محافظة الجيزة.

6. أميرة العادلى، بشأن إتاحة الأمصال التنفسية بما فيها لقاح كورونا لمن يرغب بمقابل مثل لقاحات الانفلونزا الموسمية.

7. أحمد جعفر، بشأن إيجاد حل للحد من كارثة انتشار القمامة والحد من سرعة انتشار الأوبئة والأمراض فى منطقة حدائق القبة ودير الملاك – محافظة القاهرة.

8. نرمين بدراوى، بشأن توفير خط أتوبيس نقل جماعى بقرية زاوية أبو مسلم وقرية الريفة – محافظة الجيزة.

9. أحمد على إبراهيم، بشأن إنشاء مجمع مدارس حكومية على مساحة (3) أفدنة من الأرض الغير مستغلة الكائنة بمنطقة مؤسسة الزكاة بحى المرج – محافظة القاهرة والمملوكة لوزارة التضامن الاجتماعى.

10. أبانوب عزت، بشأن تجديد مبنى العوايد ومراقبة الإنارة والصرف الصحى بحى الساحل – محافظة القاهرة.

11. أحمد على إبراهيم، بشأن إنشاء محطة مترو أنفاق جديدة ما بين محطة المرج ومحطة عزبة النخل – محافظة القاهرة.

12. إيهاب منصور، بشأن عمل مطلع ومنزل بالطريق الدائري عند شارع ترعة الزمر القادم من مدينة 6 أكتوبر لحى العمرانية وكذلك المتجه من حي العمرانية حتى إتجاه المعادي – محافظة الجيزة.

13. عادل عامر، بشأن إنشاء كوبرى مشاه بطريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوى الكيلو (22.5) لخدمة أهالى مدينة جسر السويس الجديدة – حى السلام ثان – محافظة القاهرة.