إذاعة الجيش الإسرائيلي: سموتريتش بلغ نتانياهو رفضه المشاركة اليوم بمشاورات أمنية في حال حضور رئيس الشاباك

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "سموتريتش بلغ نتانياهو رفضه المشاركة اليوم بمشاورات أمنية في حال حضور رئيس الشاباك".

هذا وأعلن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، نيته الاستقالة خلال أسابيع قليلة، وسط الضجة المتصاعدة حول إقالته من قبل الحكومة.

وفي اليوم الـ29 من استئناف العدوان على قطاع غزة، تصاعدت مطالب في إسرائيل وقف الحرب، حيث ازداد عدد الموقعين على عريضة تطالب بإعادة الأسرى، حتى ولو كان الثمن وقف الحرب فورا. يأتي ذلك بينما اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال.

وخلال الـ48 ساعة الأخيرة، انضم آلاف الإسرائيليين العسكريين بالاحتياط والمدنيين من قطاعات مختلفة إلى الرسالة التي وقعها المئات من جنود الاحتياط في سلاح الجو من بينهم طيارون، ودعت إلى وقف الحرب لإعادة الأسرى.