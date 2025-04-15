"واللا": مئات من جنود الاحتياط بالجيش الإسرائيلي يطالبون نتانياهو بوقف الحرب وإعادة الأسرى

أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، بأنّ "مئات الجنود الإسرائيليين دعوا في عريضتين جديدتين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى وقف الحرب على غزة وإعادة الأسرى"، في أحدث فصول تصعيد الضغط على الحكومة داخل الجيش الإسرائيلي.

ونقل موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي أن الجنود قالوا في العريضتين إن نتانياهو يحرض ضد سلطات فرض القانون ويعرض أمن مسؤوليها للخطر ويحاول عرقلة التحقيقات في ديوانه.

وأضاف "واللا" أن مئات من جنود الاحتياط في وحدة السايبر الهجومي ومنظومة العمليات الخاصة ينضمون لدعوات وقف الحرب في غزة.

بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "أكثر من 200 من جنود ومحاربين قدامى بسلاح البحرية يدعون لإعادة الأسرى ولو مقابل وقف الحرب".

وفي وقت سابق الثلاثاء، وقّع نحو 150 جنديا إسرائيليا خدموا في لواء غولاني عريضة تطالب بإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، ولو كان الثمن وقف الحرب فورا، وفق الإعلام الإسرائيلي.

ويُعد لواء غولاني من وحدات النخبة القتالية في الجيش الإسرائيلي، وشارك في معظم الحروب التي خاضها جيش الاحتلال منذ تأسيسه.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين، إن الموقعين أكدوا في بيان تأييدهم لرسالة الطيارين الموقعة يوم 9 نيسان الحالي التي تطالب بإعادة الأسرى إلى إسرائيل دون تأجيل، حتى إن كان الثمن وقف الحرب فورا.

وخلال الـ48 ساعة الأخيرة، انضم آلاف الإسرائيليين العسكريين في الاحتياط والمدنيين من قطاعات مختلفة إلى الرسالة التي وقعها المئات من جنود الاحتياط في سلاح الجو من بينهم طيارون، ودعت إلى وقف الحرب لإعادة الأسرى.