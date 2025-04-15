مسؤول الحزب الشيوعي في النبطية لـ"النشرة": نهتم بالكفاءة لكل من يترشّح للانتخابات البلدية

رأى مسؤول "الحزب الشيوعي اللبناني" في النبطية في يوسف حمزة، في حديث لـ"النشرة" حول الانتخابات البلدية، أنّه "من الضروري المشاركة في البلديات في منطقة النبطية على أساس العمل البلدي الجدّي، وليس على أساس الدخول بمحاصصة".

واعتبر أنّ "على كل من يريد الدخول والترشّح للعمل البلدي أن يكون على معرفة بمتطلبات الناس التنموية، وعليه أن يتمتع بالكفاءة وليس لنا أي اهتمام بأن يكون لنا عدد من الشيوعيين في البلديات، بل نهتم بالكفاءة لكل من يرشحهم أحزابهم، لكي لا نقع بالأخطاء التي حصلت لكل البلديات، بحيث أن اعمالها شُلّت بنسبة 75% وهذا انعكس سلبًا على تسيير أعمال الناس بشكل سيئ جدًا".

وقال حمزة "يهمنا عمل بلدي يشارك فيه كل أعضاء المجتمع وعلى البلديات أن تقرر هي في اجتماعات وليس كما كان يحصل سابقًا بأن يأتي القرار عبر اتصال هاتفي".

وشدد على "أننا مع انتخاب بلديات في كل المناطق اللبنانية وخاصة جنوب الليطاني والمشاركة على أساس الاحترام وحرية العمل والرأي، وليس على أساس الهيمنه التي أثرت بشكل سيئ بالمجتمع".