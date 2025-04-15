وصول طائرة فرنسية تحمل عتادًا هندسيًّا مقدمًا هبة لمصلحة الجيش اللبناني

أعلنت قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 13 /4 /2025، وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة عسكرية فرنسية تحمل عتادًا هندسيًّا للتعامل مع المتفجرات، مقدمًا هبة من السلطات الفرنسية لمصلحة الجيش اللبناني". وأكدت أنه "جرى تسلم الهبة بحضور ضباط من الجيشَين اللبناني والفرنسي".

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