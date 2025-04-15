مرقص: علينا أن نتعظ من دروس الحرب وعلى الشباب أن يلجأوا للسلام والحوار وقبول الآخر

أكّد وزير الإعلام ​بول مرقص​، خلال رعايته مباراةً وديّةً لكرة السّلة نظّمتها جمعيّة "Beirut Golden Awards" مساء أمس، في قاعة "مركز الرّياضة والابتكار" في جامعة القديس يوسف- طريق الشام، لمناسبة الذّكرى الخمسين للحرب، "أهميّة الرّياضة في تدعيم أسس المصالحة والإلفة والتّعاون بين اللّبنانيّين"، معتبرًا أنّها "تجمع بين النّاس، وتؤكّد قرب اللّبنانيّين من بعضهم البعض، خلافًا لصورة التّباعد والتّفرقة الّتي تتولّد نتيجة الخلافات والحروب".

ورأى أنّ "المباراة فكرة جميلة لإعادة بناء لبنان على أسس صحيحة، متّعظين من تجارب الماضي وإخفاقاته. فالرّياضة عندما تُلعب بشكلها الصّحيح بأخلاقيّاتها الرّياضيّة، أفضل تعبير عن السّلام"، مشدّدًا على أنّ "الحرب ليست لعبةً بل لعنة، تَكوي وتحرق، وتترك آثارها المدمّرة لأجيال وأجيال، وعلينا أن نستفيد في هذا العهد الرّئاسي المفعم بالأمل وطلائع السّلام، ونتّعظ من دروس الحرب المدمّرة، وعلى الشّباب الّذين لم يعرفوا ويلات الحرب الّتي عشناها، أن يلجأوا إلى السّلام والحوار وقبول الآخر".

حضر المباراة إلى الوزير مرقص، النّائب وضاح الصّادق، محافظ مدينة بيروت مروان عبود، رئيس بلديّة بيروت عبدالله درويش، نقيب الفنّانين نعمة بدوي، وعدد من الوجوه الفنيّة والرّياضيّة.