البساط بحث مع وفد من الاتحاد الأوروبي بمشروع لتفعيل آليات تحضير موازنات الوزارات

اجتمع وزير الاقتصاد والتّجارة ​عامر البساط​، في مكتبه في الوزارة، بوفد من الاتحاد الأوروبي، وتناول البحث مشروع "SIGMA" لتفعيل آليّات تحضير موازنات الوزارات. وكان قد استقبل سفير البرازيل في لبنان تارسيزيو كوستا، وجرى النّقاش في استعداد البرازيل لتقديم مساعدة تقنيّة مرتبطة بمعرض رشيد كرامي في طرابلس، الّذي صمّمه المعماري العالمي البرازيلي Oscar Niemeyer.

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