أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، عن "توقيف 234 شخصا في إطار حملة اعتقالات دولية واسعة النطاق تستهدف عصابات الجريمة المنظمة"، لافتاً الى أن "225 منهم داخل البلاد وتسعة في الخارج".

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية التركية أعلنت عن حملة دولية واسعة ضد "الجريمة المنظمة" أسفرت عن توقيف 234 شخصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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