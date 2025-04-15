الحرس الثوري الإيراني: الأمن الوطني وقدراتنا الدفاعية خط أحمر ولن يتم التفاوض بشأنها مطلقًا

أكّد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد علي محمد نائيني، أنّ "الأمن الوطني وقدراتنا الدفاعية خط أحمر ولن يتم التفاوض بشأنها مطلقًا".

ويأتي ذلك في ظل ترقّب جولة مفاوضات ثانية غير مباشرة بين إيران وأميركا في العاصمة العمانية مسقط، بعد جولة أولى وصفتها طهران وواشنطن بأنها كانت بنّاءة وإيجابية.

في وقت سابق، أكد المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أنّ أي اتفاق حول برنامج إيران النووي سيتوقف بشكل أساسي على التحقق من مستويات تخصيب اليورانيوم وقدرات التسلح النووي.

وقال ويتكوف الذي قاد الوفد الأميركي إلى المحادثات مع الإيرانيين الأسبوع الماضي في سلطنة عمان، إن "الأمر سيتوقف إلى حد بعيد على التثبت من البرنامج النووي"، من غير أن يدعو إلى تفكيكه بالكامل.

وأكد أن التحقق من قدرات "عسكرة" البرنامج النووي تشكل نقطة "أساسية" في المفاوضات مع إيران، مشيرا إلى أن "هذا يشمل الصواريخ... والصواعق (لتفجير) قنابل".

وقال إن "الاجتماع الأول كان إيجابيا وبناء ومقنعا" لكنه رأى أن "الشيطان سيكمن في التفاصيل".