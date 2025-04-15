"حماس": بدأنا بدراسة المقترح الأخير المقدم إلى وفد قيادة حماس وسنرد عليه فور انتهاء مشاوراتنا الداخلية

أشار عضو المكتب السياسي بحركة "حماس" سهيل الهندي، الى أن "الحركة بدأت بدراسة المقترح الأخير المقدم إلى وفد قيادة حماس وسنرد عليه فور انتهاء مشاوراتنا الداخلية"، لافتاً الى أن "سلاح المقاومة غير قابل للطرح أو النقاش ومتمسكون بحق شعبنا المشروع في المقاومة".

وشدد الهندي، على أن "المقاومة لن تتنازل عن الوقف التام للحرب والانسحاب الشامل للاحتلال وأي أفكار ومقترحات جديدة لا تضمن هذه المحددات مصيرها الفشل"، مضيفاً "العودة للاتفاق الموقع في كانون الثاني الماضي واستكمال تطبيق كل بنوده ومراحله هو المدخل الحقيقي لاستعادة أسرى الاحتلال في غزة".

وأمس، اشارت قناة القاهرة الإخبارية الى ان مصر تسلمت مقترحا إسرائيليا بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، وبدء مفاوضات لوقف دائم لإطلاق النار،

ولفتت القاهرة الإخبارية الى ان مصر سلمت حركة حماس المقترح الإسرائيلي، وتنتظر ردها في أقرب فرصة.