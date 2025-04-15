إدارة ترامب جمّدت 2.2 مليار دولار لجامعة هارفارد بعد رفضها شروطه حول الاجتجاجات بشأن غزة

جمّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب معونات لجامعة هارفارد بقيمة 2.2 مليار دولار، بعد رفض الجامعة لشروطه، بينما طالب أعضاء في الكونغرس الأميركي بالإفراج الفوري عن الناشط الفلسطيني محسن مهداوي الذي اعتقلته سلطات الهجرة، وذلك على خلفية الاحتجاجات الجامعيّة المنددة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكرت إدارة ترامب أن إدارة الجامعة رفضت طلبا من ترامب لاتخاذ إجراءات عقابية ضد الطلاب الرافضين للحرب على غزة وتضييق الخناق على المظاهرات الداعمة لفلسطين.

من جانبها، قالت وزارة التعليم الأميركية: "لقد حان الوقت لأن تأخذ الجامعات المرموقة هذه المشكلة على محمل الجدّ وأن تلتزم بتغيير هادف إذا ما رغبت بالاستمرار في تلقّي دعم دافعي الضرائب".

في المقابل، قال رئيس الجامعة آلان غاربر في رسالة موجهة إلى الطلاب والموظفين والأساتذة إن "المطالب الحكومية تتجاوز صلاحيات إدارة ترامب وتنتهك حقوق الجامعة المنصوص عليها في الدستور".

وأوضح أن المطالب الحكومية بتقليص سلطة بعض الطلاب والأساتذة والموظفين بناء على آرائهم الفكرية غير مسبوقة وتسعى للسيطرة على الجامعة.