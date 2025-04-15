شكرا لقرائتكم خبر عن حازم الجندى: جولة الرئيس السيسي الخليجية تعكس حرص مصر على حماية الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الجولة الخليجية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي وشملت كلا من دولة الكويت ودولة قطر، تمثل تحركا استراتيجيا مهما يعكس مكانة مصر في محيطها العربي، ويؤكد على قوة تحالفاتها الإقليمية في ظل تحديات غير مسبوقة تواجهها المنطقة، وعلى رأسها استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح "الجندي "، أن زيارة الرئيس السيسي للكويت جاءت لتُجدد التأكيد على خصوصية العلاقات الثنائية، وما تتميز به من استقرار وتعاون طويل الأمد في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الكويت كانت دائما شريكا داعما لمصر، وأن حجم الاستثمارات الكويتية داخل السوق المصري يعكس ثقة راسخة في البيئة الاقتصادية المصرية، وهو ما ظهر بوضوح من خلال التصريحات الرسمية التي تناولت وجود أكثر من 1000 شركة كويتية تعمل في مصر، واستثمارات تقترب من 20 مليار دولار، وهو ما يمكن تعظيمه خلال الفترة المقبلة في ظل ما تتمتع به مصر من مناخ جاذب للاستثمار .

وفيما يتعلق بزيارة الرئيس السيسي لقطر، أكد عضو مجلس الشيوخ، أن أنها تمثل دعما مباشرا للموقف الفلسطيني، وتأكيدا على وحدة الصف العربي في مواجهة التصعيد الإسرائيلي، موضحا أن اللقاء بين الرئيس السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كان مثمرا للغاية، وشهد توافقا حول ضرورة وقف إطلاق النار، وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لغزة، بالإضافة إلى دعم جهود المصالحة الفلسطينية وإعادة الإعمار، من خلال مؤتمر دولي تعتزم القاهرة استضافته.

وأضاف "الجندي"، أن هذه الجولة أكدت أيضا أن مصر لا تتحرك فقط بدوافع سياسية، وإنما انطلاقا من مسؤولية تاريخية تجاه الأمن القومي العربي، وتجاه القضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب المركزية، مشيرا إلى أن وحدة المواقف مع قطر والكويت تعكس نجاح السياسة الخارجية المصرية في تحقيق توازن حقيقي بين دعم التنمية، ومواجهة التحديات الإقليمية، مؤكدا أن الدعم المصر للقضية الفلسطينية يبعث برسائل طمأنة إلى الشعوب العربية بأن مصر موجودة، وقادرة على قيادة تحرك مشترك يحفظ حقوق الشعوب، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

