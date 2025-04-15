شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: مصر صوت أفريقيا ولا بديل عن دورها فى القارة السمراء والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن عودة مصر إلى دورها المحوري والفعّال على الساحة الأفريقية خلال السنوات العشر الأخيرة أثبتت أنه لا بديل عن الدور المصري في القارة السمراء، رغم التنافس الدولي المتزايد على النفوذ في أفريقيا.

وأضاف رشوان أن مصر تُعد جزءًا من الجغرافيا والتاريخ المشترك مع أفريقيا، وتحمل مسؤولية ورسالة تجاه شعوبها ودولها، وهو ما جعلها تضع مصالح القارة على قمة أولوياتها.

وأشار إلى أن الشعوب الأفريقية تُقدّر مكانة مصر وتتطلع إلى مزيد من التعاون معها، وهو ما يُحفز استمرار الجهود المصرية من أجل الحاضر والمستقبل المشترك لشعوب القارة.

وأوضح رئيس الهيئة أن مصر أدركت احتياجات أفريقيا، ووضعت تحقيق الاستقرار في مختلف أنحاء القارة على رأس أولوياتها، تليه التنمية واللحاق بركب التقدم العالمي، مشيرًا إلى أن القاهرة تواصل تحركاتها على المستويات العالمية والإقليمية والثنائية لتحقيق هذين الهدفين.

وأشار رشوان إلى أن مصر تمثل صوت أفريقيا في المحافل الدولية، خاصة بعد أن استعادت مكانتها الدولية، حيث حرصت على التحدث باسم القارة في الأمم المتحدة ومنظماتها، وفي التجمعات الدولية مثل "بريكس" التي انضمت إليها مصر عام 2024، ومجموعة الدول الثماني النامية، التي استضافت مصر قمتها في ديسمبر الماضي.

وفي السياق ذاته، شدد رشوان على أن مصر تسعى إلى محاصرة الأزمات والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، منعًا لامتدادها إلى أفريقيا، مؤكدًا أن أمن القارتين متداخل، خصوصًا في مناطق البحر الأحمر والمحيط الهندي.

كما نوه بالتنسيق المستمر بين مصر وجنوب أفريقيا، مشيرًا إلى اللقاء المثمر بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا على هامش قمة "بريكس"، والذي أكد تقارب الرؤى بين البلدين حول إحلال السلام والتنمية في القارة.

وأضاف أن مصر تسهم بخبراتها وسواعد أبنائها في تنفيذ عشرات المشروعات بالدول الأفريقية، إلى جانب دعمها لبرامج التنمية البشرية وبناء القدرات في مجالات متعددة كالصحة والتعليم والري والزراعة والصناعة والأمن والإدارة والدبلوماسية.