شكرا لقرائتكم خبر عن باحث سياسي: حملات الإخوان التضليلية على الإنترنت أداة رئيسية لنشر الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد الديهي، الباحث السياسي، إن جماعة الإخوان الإرهابية تتبنى أسلوبًا ممنهجًا لنشر الأكاذيب بهدف تضليل الرأي العام وتوجيهه ضد الدولة المصرية.

وأوضح الديهي، في تصريحات له، أن الجماعة تستخدم الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي كأداة رئيسية لنشر هذه الشائعات التي تهدف إلى خلق حالة من عدم الاستقرار في مصر، ومن أبرز الأكاذيب التي تروج لها الإخوان، التشكيك في جدوى المشروعات القومية، بالإضافة إلى تحريف المعلومات حول الأوضاع الاقتصادية والعديد من القضايا السياسية الهامة.

واعتبر الديهي أن هذه الحملات تهدف إلى تقويض صورة الدولة المصرية على الساحة الدولية، وتحقيق أهداف سياسية للجماعة التي تعاني من الانعزال السياسي منذ سنوات.

وأكد أن الدولة يجب أن تتخذ خطوات فاعلة لمواجهة هذه الحملات الإعلامية المضللة، مشيرًا إلى أهمية تحصين المجتمع ضد هذه الشائعات من خلال زيادة الوعي العام وتدريب الإعلاميين على كيفية التعامل مع الأخبار الزائفة، مضيفا أن القضاء على هذه الشائعات يتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني.