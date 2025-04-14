مباحثات سعودية - أوروبية

عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، اجتماعا مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي ديفيد ماك الستر، والوفد المرافق له.

وجرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات، وبحث المستجدات المتعلقة بالساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.