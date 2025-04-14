قرض تنموي سعودي للمالديف

بحضور رئيس المالديف الدكتور محمد معز، وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد اليوم، مع وزير المالية والتخطيط في المالديف السيد موسى زامير؛ اتفاقية قرض تنموي إضافي مقدّم من الصندوق بقيمة 17 مليونَ دولار، للإسهام في تمويل مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي، ليصلَّ إجمالي ما قدمه الصندوق لتمويل المشروع 217 مليونَ دولارٍ.

وتهدف الاتفاقية إلى تمويل المشروع لإنشاء مبنى صالات الطيران للرحلات الدولية والداخلية والصالة البحرية، ورفع الطاقة الاستيعابية للمطار لتصل إلى 7 ملايين مسافر سنويًا، فضلًا عن تسهيل حركة المسافرين، ورفع كفاءة المطار، وتوسعة قدراته التشغيلية، بما يواكب النمو المتسارع في حركة السفر والسياحة، وتهيئة إمكانات التوسعة المستقبلية؛ للوصول إلى استقبال 15 مليونَ مسافر سنويًا؛ مما يعزز النمو التجاري، والازدهار الاقتصادي في المالديف.

كما تم وضع حجر الأساس لمشروع بناء المساكن الميسرة، إذّ أسهم الصندوق في تمويله بقرض تنموي ميسّر بقيمة 25 مليون دولار؛ ويهدف المشروع إلى توفير مساكن لأكثر من 2700 مستفيد، من خلال إنشاء أكثر من 400 وحدة سكنية متكاملة، إلى جانب تهيئة كافة الخدمات والبنى التحتية اللازمة للحصول على سكن ملائم ومستدام، والحد من المخاطر المرتبطة بالتعرض للأعاصير والفيضانات، كما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.