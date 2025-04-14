هزة أرضية قوية تضرب جنوب كاليفورنيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، اليوم الاثنين، أن هزة أرضية بقوة 5,1 درجة ضربت منطقة بالقرب من مدينة سان دييغو جنوب ولاية كاليفورنيا.

وقالت الهيئة إن مركز الهزة كان على بعد أربعة كيلومترات جنوب خوليان في مقاطعة سان دييغو.

وتسبب الزلزال في اهتزاز مصابيح الإنارة والأرفف في سان دييجو وشعر به السكان حتى شمال لوس أنجلوس.

وقال مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إنه تم إطلاعه على الزلزال.

وأضاف أن الولاية تعمل مع السلطات المحلية لتقييم حجم الأضرار.

ولم ترد، حتى الآن، أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.