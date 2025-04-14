شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة التجارة والصناعة بحزب الجبهة الوطنية تبدأ خطوات دعم الاقتصاد الوطني والان مع تفاصيل الخبر

بدأت أمانة التجارة والصناعة بحزب الجبهة الوطنية أولى خطواتها العملية لتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال عقد اجتماعها الأول، والذي ناقش خارطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

واستعرضت الأمانة خلال الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة والتجارة، وسبل تعزيز التواصل مع المصنعين والتجار، بهدف بناء حلقة وصل فعالة بين الحزب ومجتمع الأعمال، بما يساهم في تطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار.

وأكدت الأمانة أنها تستهدف إطلاق عدد من المبادرات الميدانية التي تهدف إلى دعم القطاع الخاص، ورفع كفاءته، وتحفيزه على التوسع في الإنتاج والتصدير، بما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.

وفي سياق متصل، شدد أيمن الجميل أمين التجارة والصناعة بحزب الجبهة الوطنية على أهمية الاستفادة من المبادرات الحكومية الأخيرة، خاصة تلك المتعلقة بتمويل شراء المعدات وخطوط الإنتاج، مؤكدة أنها ستعمل على الربط بين هذه المبادرات واحتياجات المصنعين على أرض الواقع، من خلال تقديم الدعم الفني والمعلوماتي اللازم لمساعدة الشركات في الاستفادة من تلك التسهيلات.

وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية الحزب الرامية إلى تمكين الكوادر المتخصصة في مختلف المجالات الاقتصادية، وتفعيل دورها في دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الإنتاج المحلي.

جانب من الاجتماع

أمانة التجارة والصناعة بحزب الجبهة الوطنية

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