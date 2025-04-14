شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني يزور ماسبيرو لبحث التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مقر الهيئة بماسبيرو وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني .

بحث "الإرياني" سبل التعاون المصري اليمني في مجال الإعلام، وزار بعض استديوهات ماسبيرو، وقد أشاد الجانبان بالعلاقات الثنائية المتميزة ، والضاربة في أعماق التاريخ عبر آلاف السنين .

وقال المسلماني : إننا نتمني لليمن تجاوز أزمته، والعودة لدوره المهم في المنطقة، وأن ينعم الشعب اليمني الشقيق بالأمن والاستقرار والرخاء.