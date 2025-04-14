شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني يزور ماسبيرو لبحث التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازقالإثنين، 14 أبريل 2025 06:11 م
استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مقر الهيئة بماسبيرو وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني .
بحث "الإرياني" سبل التعاون المصري اليمني في مجال الإعلام، وزار بعض استديوهات ماسبيرو، وقد أشاد الجانبان بالعلاقات الثنائية المتميزة ، والضاربة في أعماق التاريخ عبر آلاف السنين .
وقال المسلماني : إننا نتمني لليمن تجاوز أزمته، والعودة لدوره المهم في المنطقة، وأن ينعم الشعب اليمني الشقيق بالأمن والاستقرار والرخاء.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز