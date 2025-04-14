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وزير الإعلام اليمني يزور ماسبيرو لبحث التعاون المشترك

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وزير الإعلام اليمني يزور ماسبيرو لبحث التعاون المشترك

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الإثنين، 14 أبريل 2025 06:11 م

استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مقر الهيئة بماسبيرو وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني .

بحث "الإرياني" سبل التعاون المصري اليمني في مجال الإعلام، وزار بعض استديوهات ماسبيرو، وقد أشاد الجانبان بالعلاقات الثنائية المتميزة ، والضاربة في أعماق التاريخ عبر آلاف السنين .

وقال المسلماني : إننا نتمني لليمن تجاوز أزمته، والعودة لدوره المهم في المنطقة، وأن ينعم الشعب اليمني الشقيق بالأمن والاستقرار والرخاء.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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