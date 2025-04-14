شكرا لقرائتكم خبر عن خالد البلشي: جددنا مطلبنا بتخصيص 750 وحدة سكنية للصحفيين بمشروعات الإسكان والان مع تفاصيل الخبر

تواصل الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن استكمال الاتفاق المبدئي بتخصيص 750 وحدة سكنية للصحفيين في إطار المتوافر من وحدات.

وقال «البلشي»: "استنادًا إلى اللقاءات السابقة التي جمعتنا والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر الوزارة، جددنا مطلبنا بتخصيص 750 وحدة سكنية، ضمن مشروعات الإسكان المتوسط ( دار مصر-جنة مصر- سكن مصر- الإسكان المتميز) وذلك في مدن: "العاصمة الإدارية- القاهرة الجديدة- العبور الجديدة- الشروق- حدائق أكتوبر- أكتوبر الجديدة- المنصورة الجديدة- دمياط الجديدة- العلمين الجديدة- ناصر الجديدة بأسيوط- برج العرب" بالإضافة إلى محافظات الصعيد .

وأوضح نقيب الصحفيين أن الوزير أشار إلى أن الطلب قيد الدراسة لتحديد الوحدات التي سيتم تخصيصها.