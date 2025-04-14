الاتحاد الأوروبي اعلن عن مساعدات للفلسطينيين بقيمة 1,6 مليار يورو

أعلن الاتحاد الأوروبي عن "حزمة دعم مالي جديدة للفلسطينيين لمدة ثلاث سنوات تصل قيمتها إلى 1,6 مليار يورو". واشارت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الى اننا "نعزز دعمنا للشعب الفلسطيني"، موضحة أن "مبلغ 1,6 مليار يورو سيساعد حتى عام 2027 في تحقيق الاستقرار في الضفة الغربية وغزة".

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